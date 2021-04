Incidente sul lavoro in porto, operaio finisce in mare con una ralla

L'uomo, un quarantenne, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per un principio di annegamento

Incidente sul lavoro nella notte. Intorno alle 3.30 di lunedì 26 aprile 2021 un operaio è caduto in mare mentre stava manovrando con una ralla a calata Sanità, nel porto di Genova.

L'uomo, un quarantenne, è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la Capitaneria di porto. L'operaio è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per un principio di annegamento.

Oltre alla ralla, in mare è finito anche un container, che è stato poi recuperato. Avviate indagini per risalire alle cause dell'incidente.