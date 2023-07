Punto da un calabrone al campo sportivo, portato in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì 20 luglio al campo da calcio Ligorna, in via Solimano, per alcuni calabroni che si sono alzati in volo sopra alcune persone che stavano facendo sport.

Sono stati chiamati i vigili del fuoco per la disinfestazione e un uomo di 62 anni è stato punto e ha accusato difficoltà a respirare. Sul posto sono accorsi i volontari della Pubblica Assistenza Molassana con l'automedica Golf 3.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova, fortunatamente fuori pericolo.