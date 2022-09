Soccorso a Cala dell'Oro in area interdetta alla balneazione

Indagini in corso per un uomo di 67 anni soccorso nella serata di venerdì 2 settembre 2022 dopo essere stato visto nuotare nella zona di Cala dell'Oro a Camogli, in una zona interdetta alla navigazione e alla balneazione.

L'uomo, con borsello e sandali, era stato notato da alcuni escursionisti che avevano lanciato l'allarme. Sono così intervenuti gli uomini del Soccorso alpino, la Guardia Costiera, i vigili del fuoco e i volontari del soccorso, l'intervento si è concluso intorno alle ore 22.

L'uomo non avrebbe dato spiegazioni molto chiare sull'accaduto, è stato poi accompagnato a San Rocco dove lo attendevano alcuni parenti.