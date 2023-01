Sentiero troppo scivoloso, 81enne recuperato dall'elisoccorso

Vigili del fuoco in azione nella giornata di sabato 7 gennaio 2023 sul monte di Portofino per soccorrere un escursionista in difficoltà.

L'uomo, di 81 anni, a un tratto ha preso un sentiero sbagliato, scendendo verso Cala dell'Oro. Il sentiero nel frattempo era divenuto scivoloso a causa di un piovasco. Li è nata la sua decisione di chiedere aiuto.

Mentre da terra stavano accorrendo sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo e il soccorso Alpino, via cielo è giunto l'elicottero Drago, che ha issato a bordo l'escursionista e lo ha sbarcato all'aeroporto di Genova in perfette condizioni di salute.