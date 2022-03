Cagnolina scappa in mezzo alla strada, salvata dalla polizia locale

É uscita dal giardino di casa in via Zara e si è persa nel quartiere di Albaro finendo anche in strada.

Per fortuna una signora notando lo smarrimento della cagnolina ha chiamato la polizia locale. Gli agenti intervenuti hanno messo in sicurezza la femmina di bassotto, che ha trovato ristoro in un negozio di animali della zona, e hanno chiamato la Croce gialla per la lettura del microchip.

Rintracciata la famiglia Love, questo il nome della fuggitiva, ha fatto ritorno a casa tra le coccole di tutti i soccorritori.