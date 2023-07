Cagnolina finisce nel fiume, salvata dai vigili del fuoco

La certezza era che fosse finita nel fiume, ma anche sporgendosi da muretto la donna non riusciva a vedere da nessuna parte la sua cagnolina.

La padrona di Ambra, meticcia di piccola taglia, ha dato l'allarme nella mattina di venerdì 14 luglio per lo smarrimento dell'animale. In suo aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo lunga ricerca nel greto dell'Entella hanno individuato la cagnolina in un canneto.

La piccola era rimasta incastrata con la pettorina nella vegetazione; quando un operatore l'ha avvistata si è fatta prendere in braccio e portare in salvo. Ambra è stata restituita sana e salva alla sua persona di riferimento.