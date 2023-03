Volo salva-vita per un bimbo di due anni, portato al Gaslini

Secondo volo salva-vita in poche ore per l'Aeronautica Militare con destinazione il Gaslini di Genova. La Prefettura di Cagliari, nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo, ha richiesto l'intervento tempestivo dell'Aeronautica Militare per il trasporto urgente di un bambino di soli due anni.

Il piccolo, ricoverato presso l'azienda ospedaliera cagliaritana Brotzu, necessitava di essere trasferito con estrema urgenza all'istituto Giannina Gaslini di Genova. Il Falcon 50 pertanto, vista l'esigenza di imbarcare prioritariamente l'equipe medica del Gaslini, che avrebbe assistito il bimbo durante il volo, si è diretto dapprima a Genova per poi raggiungere l'aeroporto di Cagliari Elmas intorno alle 3.

Imbarcato anche il piccolo paziente, il velivolo ha lasciato l'aeroporto sardo nelle prime ore del mattino ed è atterrato a Genova dopo poco più di mezz'ora di volo. Lunedì 27 febbraio un altro volo salva-vita ha consentito a una bambina di sei anni di poter raggiungere in poco tempo, dalla Sardegna, il Gaslini di Genova.

I reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività ogni singolo giorno dell'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare con la massima tempestività, anche in condizioni meteorologiche complesse, assicurando il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o, come nel caso dei velivoli C130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, ambulanze.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare, della 46esima Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia.