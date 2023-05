Precipita dai ponteggi, grave operaio

Un operaio è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente sul lavoro, avvenuto poco dopo le 9 di venerdì 5 maggio 2023 in via Caffaro, la strada che collega piazza Portello con circonvallazione a monte. La via è stata chiusa dalla polizia locale per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto anche l'automedica Golf 1 oltre a un'ambulanza della Croce Bianca di Carignano e al personale del nucleo Psal dell'Asl3 per gli accertamenti del caso.

L'uomo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Notizia in aggiornamento.