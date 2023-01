Cade dalla scala nel crematorio di Staglieno, operaio grave all'ospedale

Un operaio è ricoverato in condizioni gravi al San Martino di Genova dopo che nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 gennaio, è precipitato da una scala nel cimitero di Staglieno.

Il 40enne stava svolgendo dei lavori di manutenzione nel crematorio del camposanto quando, per cause ancora da ricostruire, ha perso l'equilibrio ed è caduto per terra facendo un volo di tre metri.

L'uomo ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale dalla Croce Verde Burlando seguito dall'automedica Golf3. Sul posto anche i tecnici della Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro (Psal) del Levante.