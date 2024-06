Cadono massi sulla strada per l'hotel dei vip, sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Attimi di paura a Portofino a causa della caduta di alcuni massi che hanno interessato l'ultima curva di viale Baratta, la strada che porta al luxury hotel Splendido, il cinque stelle frequentato nel tempo da vip come Liz Taylor e Vittorio Gassman e più recentemente luogo degli anniversari di Chiara Ferragni e Fedez prima delle ultime vicende personali.

È successo verso le 5,30 di domenica: sul posto immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri di Santa Margherita Ligure per valutare il danno e mettere in sicurezza la zona. Ma per fortuna non si trattava di nulla di grave, probabilmente a causare la caduta dei massi sull'asfalto alcuni cinghiali che stavano passando nel verde sopra la carreggiata.

La strada è stata messa in sicurezza e non c'è stato bisogno di chiuderla.