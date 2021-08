Molesta i clienti di un locale, poi tenta di rubare la pistola a un poliziotto

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino romeno di 41 anni per i reati di tentata rapina aggravata, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Inoltre l'uomo è stato denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e ricettazione.

Intorno alle 4 di sabato 31 luglio 2021 gli operatori intervenuti in via Luigi Cadorna hanno visto un uomo con il volto sporco di sangue, intento a urlare nei confronti dei gestori di un bar, che tentavano di allontanarlo.

Ai poliziotti è stato riferito che l'uomo si è presentato nel locale con una bottiglia di vino in mano e ha iniziato ad arrecare disturbo agli avventori, molestandoli. Molti dei presenti non lo hanno considerato, mentre alcuni ragazzi hanno reagito alle provocazioni e lo hanno colpito al volto per poi allontanarsi immediatamente.

Nonostante gli agenti abbiano tentato d'instaurare un rapporto verbale con l'uomo per riportarlo alla calma e per assicurarlo alle cure dei sanitari, il 41enne si è mostrato aggressivo e minaccioso anche nei loro confronti e ha tentato di estrarre la pistola d'ordinanza dalla fondina di uno dei poliziotti perché, a suo dire, avrebbe dovuto sparare ai presenti. Non essendo riuscito nell'intento, ha colpito con un pugno al volto un altro poliziotto presente (3 giorni di prognosi per trauma facciale periorbitale).

Finalmente accompagnato in questura, il 41enne ha continuato a inveire contro tutto e tutti ed è stato anche trovato in possesso di documenti d'identità non suoi, la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso luglio dal legittimo intestatario. Il magistrato ha disposto che il 41enne fosse trasferito nel carcere di Marassi.