Fiamme da uno pneumatico, autista ferma il bus e imbraccia l'estitore

Secondo incendio su un bus nell'arco di una settimana a Genova. L'ultimo episodio risale alle 5.50 circa di domenica 4 febbraio 2024 in via Cadighiara a Borgoratti.

Il conducente ha chiamato il 112, riferendo poi ai vigili del fuoco che un principio d'incendio stava interessando uno degli pneumatici del mezzo. L'estintore di bordo è servito per tenere a bada le fiamme in attesa dei vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza l'autobus.

Questa volta si è trattato di un rogo ben più contenuto di quello, che ha distrutto un bus di Amt martedì 30 gennaio sulle alture di Sampierdarena.

"Purtroppo ci sono molti mezzi vecchi - ricorda Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna -, non si riescono ad avere i pezzi di ricambio. I nostri operai sono encomiabili, fanno un lavoro eccezionale visti i mezzi che hanno. Il problema sono le scelte come le esternalizzazioni".

"Con l'acquisizione di Guglielmetti - prosegue Piccardo -, quando sarà fatto questo polo manutentivo, mi auguro che questi problemi verranno risolti. Il progetto quattro assi è una cosa ottima perché ci saranno rimesse rifatte completamente, bagni e capolinea rinnovati, così come i mezzi più nuovi".

"Però ci saranno da fare sacrifici - conclude -, ci sarà da fare una movimentazione di personale, che spero sia gestita nel modo migliore perché purtroppo a pagare è sempre chi lavora sulla strada: verificatori, operai, autisti. I benefici li prendono i capi, i direttori, mentre i disagi sono sempre degli utenti e dei lavoratori".