Cade sul traghetto: soccorso dall'elicottero della guardia costiera

Salvataggio di emergenza nel pomeriggio di giovedì 1 giugno, quando una persona è caduta ferendosi mentre si trovava a bordo di un traghetto a 48 miglia nautiche dal porto di Genova.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto verso le 17,40, quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Genova ha ricevuto richiesta di assistenza medica da parte del traghetto Moby Otta, in navigazione a circa 48 miglia nautiche a sud del capoluogo ligure, per un passeggero di 56 anni, italiano, che necessitava di immediate cure.

La sala operativa della Capitaneria ha allertato immediatamente la base elicotteri di Sarzana, procedendo al coordinamento dei soccorsi con l'invio di un mezzo. Alle 18,50 il paziente, dopo essere stato verricellato, è stato recuperato a bordo dell'elicottero Nemo 3, è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova per le cure necessarie.