Cade da una scalinata: interviene l'elicottero, 70enne in codice rosso al San Martino

È caduto da una scalinata, procurandosi vari traumi in tutto il corpo, il 70enne soccorso nella mattinata di oggi, giovedì 27 luglio, a Borzonasca.

È successo intorno alle 11 in via Carlo Marre: non è noto se all'origine del gesto sia stata una distrazione o un malore.

L'anziano è stato soccorso dalla Croce Verde di Carasco, dall'automedica Tango 1 e dai Vigili del Fuoco, e poi portato all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso - il più grave - con l'elisoccorso.