Tragedia in A12

L'uomo, un 75enne che è scivolato dopo essere stato colto forse da un malore, è stato infine soccorso dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco e portato cosciente all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

Cade da una scarpata per 15 metri: in ospedale con l'elicottero in codice rosso