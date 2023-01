Cade in un dirupo con un volo di 6 metri e picchia contro il cemento: grave in ospedale

È stato portato in ospedale in gravi condizioni il 69enne che oggi, domenica 15 gennaio, è caduto nel letto di un rivo a Borzoli, facendo un volo di diversi metri.

L'uomo, intorno alle 15, si trovava nel campo sportivo della Sestrese in via Borzoli e, per recuperare un pallone, ha costeggiato a piedi un rivo percorrendo la strada, cadendo però - forse in seguito a una distrazione - di sotto: un volo di circa 6 metri durante il quale il 69enne ha picchiato contro gli argini di cemento.

Sul posto la Croce Azzurra di Borzoli, l'automedica Golf 4 e la polizia di Stato.

È stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova: le sue condizioni sono gravi ma per fortuna non rischierebbe la vita.