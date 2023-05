Morì dopo caduta dal bus Atp a Sori: 9 mesi al capo officina

Condannato a nove mesi di reclusione per la morte di una passeggera. Roberto Travi, ex capo officina Atp a Rapallo, oggi confluita in Amt, era accusato di omicidio stradale per un incidente avvenuto a Sori nel 2017 in cui perse la vita, dopo due anni di coma, Marisa Loschi. La 58enne, di Molassana, aveva urtato la porta del bus che si era aperta lasciandola cadere per terra dove aveva battuto violentemente la nuca.

La sentenza di primo grado è stata letta ieri, martedì 9 maggio, dal giudice Marco Canepa che ha concesso all'imputato le attenuanti e ha sospeso la pena. I legali di Travi, Emanuele Canepa ed Ersilio Gavino, presenteranno ricorso in appello non appena arriveranno le motivazioni del provvedimento.

L'indagine della procura di Genova, coordinata dal sostituo procurato Federico Manotti, aveva messo in luce possibili carenze nella manutenzione e nei controlli sulla sicurezza della portiera e del pullman. Il pubblico ministero aveva chiesto per il capo officina la condanna a tre anni sostenendo che non avesse disposto il rientro del mezzo. Dalle indagini risultò che stava marciando da tredicimila chilometri, quando il collaudo è previsto ogni cinquemila. La procura aveva chiesto la condanna per altre tre persone: il dirigente responsabile della sicurezza e responsabile di Atp Roberto Davide Emilio Rolandelli e l'autista Stefano Cuciti. Entrambi sono stati assolti.