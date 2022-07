Trovato cadavere nei vicoli, polizia sul posto

Un cadavere è stato rinvenuto in strada nel centro storico di Genova intorno alle 7.20 di venerdì 15 luglio 2022. Sul posto, in vico degli Indoratori, sono intervenute un'ambulanza della Nuova volontari San Fruttuoso e l'automedica Golf 1, ma per la vittima non c'era purtroppo più nulla da fare.

Le indagini sono affidate alla polizia di Stato. Stando alle prime informazioni, si sarebbe trattato di un suicidio. La vittima è una donna, nata nel 1948, che si sarebbe lanciata dalla finestra del suo appartamento.

Notizia in aggiornamento.