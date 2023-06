Giallo a Sestri Ponente: trovato un cadavere

Giallo a Sestri Ponente dove, intorno alle ore 13:30 di sabato 10 giugno 2023, è stato trovato un cadavere sopra il tetto di un gazebo posto sotto la finestra del decimo piano di un albergo.

Secondo quanto raccolto, il 118 è stato contattato dal personale di un hotel di via Pionieri e Aviatori d'Italia che non riusciva a mettersi in contatto con una persona che alloggiava nella struttura. Sul posto è stata inviata l'automedica Golf 4 con un'ambulanza dei Volontari Soccorso della Fiumara, sono state trovate delle tracce di sangue ed è poi stato rinvenuto un corpo senza vita.

Non sono note le generalità della persona deceduta, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per far luce su quanto successo, al momento non viene esclusa nessuna pista.