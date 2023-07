Cadavere senza testa e mani: ucciso con un colpo di punteruolo al cuore

Anche il confronto dattiloscopico ha confermato che la mano ritrovata in spiaggia a Chiavari appartiene al 19enne Abdalla Mahmoud Sayed Mohamed. E anche il corpo senza testa e mani ripescato al largo di Santa Margherita dovrebbe essere del giovane egiziano, ma la procura aspetta il risultato della comparazione genetica per esprimersi senza dubbi. Quel che è certo, finora, è che i tagli sugli arti sono netti ed entrambi alla stessa altezza: poco sopra i polsi.

Intanto, ieri si è presentato in caserma il fratello della presunta vittima. È arrivato dalla Lombardia, dove risiede, dopo aver letto la notizia della macabra morte del familiare. Da lui non sarebbero state raccolte informazioni utili a ricostruire la vita di Abdalla che, dopo la permanenza in una comunità per minori, alla maggiore età aveva iniziato a svolgere dei lavori e continuato a vivere a Genova. Un aiuto in più per risolvere il giallo potrà arrivare però dalla lettura dei tabulati estrapolati dal suo cellulare. Chi ha frequentato il ragazzo negli ultimi mesi? A carico di Abdalla non c'è alcun precedente penale, né finora sono state raccolte testimonianze tese a dimostrare un suo coinvolgimento nel malaffare che potrebbe far avanzare l'ipotesi di una resa dei conti e dunque dell'omicidio.

In serata è atteso il primo parere del dottor Davide Bedocchi incaricato di svolgere l'autopsia: i tagli netti ed entrambi all'altezza dei polsi, come detto, non fanno di certo pensare ad una casualità, ma sul corpo della vittima c'è anche un taglio sull'addome. Evidenza, questa, che tiene anche aperta la pista dell'incidente in mare dove il corpo potrebbe essere stato martoriato dall'elica di una barca.