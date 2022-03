Terminal traghetti: scivola da un ponte, muore 35enne

Tragedia al terminal traghetti dove, nel tardo pomeriggio di sabato 26 marzo, un uomo è morto annegato nel porto di Genova.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 35enne che doveva imbarcarsi per Tunisi è scivolato mentre cercava di scavalcare un muro per passare da ponte Assereto a ponte Caracciolo. Caduto in mare, i vestiti e lo zaino, appesantiti dall'acqua, lo avrebbero trascinato a fondo. L'uomo aveva con sè un biglietto per il traghetto Atlas della Gnv.

Il cadavere è stato ripescato dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, sul posto presente anche la polizia di frontiera e la capitaneria di porto. Inutile l'invio dell'automedica perchè il passeggero aveva già perso la vita quando è statao visto nello specchio d'acqua davanti all'imbarco dei traghetti.