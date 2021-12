Cadavere in mare nel levante, indaga la Capitaneria

Giallo a Genova per il ritrovamento di un cadavere in mare tra Quarto e Quinto. In un primo momento si è pensato potesse essere il corpo senza vita del ricercatore dell'Iit precipitato in mare a Moneglia durante la scalata di una parte rocciosa domenica 5 dicembre, ma l'ipotesi è stata subito scartata perché in tasca erano presenti i documenti.

Si tratterebbe quindi di un uomo di nazionalità francese scomparso dalla Corsica nei giorni scorsi. Non è però chiaro se fosse venuto in Italia e poi scomparso successivamente o se risultasse già sparito dall'isola francese.

Sull'episodio indaga la Capitaneria di Porto, che ha recuperato il corpo nei giorni scorsi.