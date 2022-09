Cadavere in galleria, treni fermi sulla linea Milano-Genova

Circolazione dei treni sospesa tra Tortona e Arquata Scrivia per il rinvenimento di un cadavere.

Il corpo senza vita è stato trovato in una galleria tra Arquata Scrivia e Cassano Spinola, secondo le prime informazioni l'uomo potrebbe essere stato investito da un treno in transito nelle ore precedenti.

Trenitalia informa che la linea Milano-Genova è interrotta dalle 10.50 per i rilievi dell'autorità giudiziaria di Alessandria. Sul posto anche la polizia ferroviaria.

Al momento sono coinvolti tre collegamenti con intercity, mentre non ci sono treni regionali previsti in questa fascia oraria. Ritardi e ripercussioni per i passeggeri in partenza da Genova per Milano e viceversa.