Cadavere in un casolare abbandonato, indagano i carabinieri

Macabro ritrovamento nella giornata di domenica 6 marzo 2022 per i vigili del fuoco, intervenuti nei pressi della strada statale 45 all'altezza di Bargagli in seguito a una segnalazione per un albero pericolante. Poco distante, all'interno di un casolare abbandonato, è stato trovato il cadavere di una persona deceduta da tempo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e avvisato il magistrato di turno. La Morturaria si è occupata di portare via il cadavere. La procura cercherà ora di dare un nome al corpo, confrontando le denunce delle persone scomparse in zona, con i tratti somatici della vittima.

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche nel soccorso di due escursionisti, il primo sul monte Antola e la seconda sui sentieri del parco di Portofino. Si è alzato in volo anche l'elicottero per agevolare i soccorsi vista la zona impervia. Una volta affidato ai mezzi da terra il primo, il reparto volo ha fatto rotta verso Portofino Vetta. Infine una squadra si è recata a Casarza Ligure per domare un incendio boschivo.