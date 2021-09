Spara a un cinghiale, che lo carica: morto cacciatore

La tragedia si è consumata in provincia di Alessandria. Vittima un 74enne di Arenzano, che lascia moglie e un figlio

Un cacciatore di 74 anni di Arenzano, Lazzaro Valle, è morto dopo essere stato attaccato da un cinghiale, a cui aveva sparato. La tragedia si è consumata in provincia di Alessandria, più di preciso tra Castelletto e Silvano D'Orba.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novi Ligure, oltre ai mezzi di soccorso. Il 74enne è stato rianimato sul posto e poi trasferito in elisoccorso in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Alessandria. Ma le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Nello scontro, l'ungulato ha reciso le arterie femorali dell'anziano, che lascia moglie e un figlio. A dare l'allarme sono stati gli altri cacciatori, che partecipavano alla battuta. Anche il cinghiale è morto.