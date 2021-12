Cacciatore si sente male, portato in ospedale con l'elicottero

Si è sentito male durante una battuta di caccia nella zona di forte Ratti ed è crollato a terra. È successo stamattina (domenica 12 dicembre, ndr) sulle alture della Valbisagno sopra Bavari, il cacciatore è stato soccorso dopo l'allarme lanciato da alcuni compagni.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco in una zona abbastanza impervia e lontana dalla strada, motivo per cui è stato deciso di utilizzare l'elicottero per il recupero e il trasporto in ospedale.

L'uomo, dopo essere stato soccorso dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova.