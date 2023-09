Caccia in Liguria, domenica apre la stagione venatoria

Si apre anche in Liguria domani, domenica 17 settembre, la stagione venatoria 2023/24, secondo il calendario varato dalla giunta regionale lo scorso maggio.

A puntare il dito contro il provvedimento, la Lega Abolizione Caccia e il Wwf: "Sono numerosi anche quest’anno i problemi di mancata tutela faunistica, anche correlati all’impatto sulla fauna degli abbattimenti effettuati a scopo ludico. Nel 2022, secondo dati ufficiali, i cacciatori liguri erano scesi ad un totale di 12.019 unità, così ripartiti per provincia di residenza : 4.182 a Genova, 3.046 a Savona, 2.692 ad Imperia, 2.096 a La Spezia".

Rispetto ad altre specie, secondo i dati diffusi da Lega Abolizione Caccia e Wwf, in Liguria la pressione venatoria più alta ricade sulle varie specie di turdidi e la beccaccia, rispetto ad altri animali.

Al crollo degli appassionati di caccia, non rimpiazzato dalle giovani generazioni, per le associazioni non corrispondono miglioramenti dal punto di vista gestionale del patrimonio faunistico: "Da anni è carente la manutenzione delle tabellazioni perimetrali delle zone di divieto venatorio (parchi regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento); il personale di vigilanza prima in capo alle polizie provinciali, ora soppiantato dal servizio di vigilanza regionale, si è ridotto a un terzo rispetto a 15 anni fa, oltre a essere destinato dalla politica prevalentemente al controllo del cinghiale, anziché al contrasto del bracconaggio, ancora intenso, soprattutto verso ungulati come il capriolo".

Quest’anno è entrato in vigore anche il Regolamento europeo 2021/57 che, per la prevenzione del saturnismo indotto negli uccelli acquatici dal piombo rilasciato nell'ambiente, vieta l’impiego di cartucce a pallini di piombo in stagni, laghi, acquitrini ed altre zone umide: "La Liguria è interessata da questi divieti soprattutto nei comuni di Luni e Sarzana, ove i contravventori rischiano la denuncia per violazione dell’articolo 674 del codice penale sul getto pericoloso di cose".