Cinquemila firme per vietare la caccia con arco e frecce

Oltre 2.500 firme in un giorno. È quanto ha raccolto la petizione "Vietare la caccia, con arco e frecce, agli Animali, in Liguria", lanciata su change.org domenica 30 luglio 2023 per chiedere alla Regione di fare un passo indietro dopo l'approvazione di un emendamento della Lega, che autorizza l'arco come "strumento venatorio per la caccia di selezione" spiegando che "l'arco è previsto dalla legge quadro nazionale e in molte leggi regionali italiane".

"Barbarie medievale per gli animali, supplizio indegno di un Paese civile", si legge nella petizione, dove viene anche detto che "è aberrante nel 2023 sottoporre degli animali a delle atroci sofferenze e mettere in pericolo anche persone, che passeggiano nei boschi" e dove si parla di "gratuita mattanza".

Nelle ultime ore molti cittadini e associazioni animaliste hanno cominciato a inviare mail al presidente della Regione Giovanni Toti e ai gruppi consiliari, chiedendo di fare un passo indietro. La petizione vuole rappresentare un ulteriore elemento di pressione. L'obiettivo è cinquemila firme.