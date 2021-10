Cabinovia dei forti, pubblicato il bando di gara

Pubblicato il bando per la progettazione e costruzione della nuova cabinovia dei forti che collegherà l'area della stazione marittima a forte Begato.

"Un'opera il cui valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro e che sarà finanziata nell'ambito dei progetti del PNRR - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi - Si tratta di una realizzazione fondamentale per la valorizzazione del nostro sistema di forti, unico al mondo, per lo sviluppo del turismo nella nostra Città, che si inserisce nel contesto dei progetti sulle connessioni orizzontali e verticali che stiamo studiando per rendere questa parte di territorio sempre più fruibile e godibile".

"La procedura di dialogo competitivo che abbiamo avviato per la selezione dell'operatore permetterà di avviare un confronto serrato con le aziende specializzate che ci consentirà di individuare la soluzione più adeguata al contesto".