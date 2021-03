Scende dall'auto per buttare la spazzatura, e le rubano il portafoglio: arrestati dopo inseguimento

Venerdì mattina i poliziotti dell’Upg. e del Commissariato Cornigliano hanno arrestato, per il reato di furto con destrezza, due uomini di 36 e 28 anni, di origine algerina, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio.

Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione del furto del portafoglio subito da una donna. Sul posto, via Sampierdarena, la vittima ha riferito che, qualche minuto prima, aveva accostato la propria auto lungo la careggiata ed era scesa per buttare la spazzatura nel cassonetto. In quel momento è stata avvicinata dai due uomini, uno dei quali l’ha distratta chiedendole indicazioni stradali, mentre l’altro ha aperto la portiera del lato passeggero, dove si trovava la borsa, e ha preso il portafoglio contenente 400 euro in contanti e vari documenti.

I due, dopo aver terminato il “lavoro”, sono fuggiti, nel frattempo gettando a terra il portafoglio ripulito del denaro.

Un cittadino venezuelano che aveva assistito alla scena, dimostrando un alto senso civico, ha contattato la Polizia e li ha inseguiti a distanza senza mai perderli di vista fino alla stazione di Sampierdarena, dove sono saliti a bordo di un treno diretto a Principe.

In una manciata di minuti i poliziotti intervenuti hanno richiesto ausilio ai colleghi della Polfer i quali, dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, hanno individuato i due algerini, nel frattempo giunti in piazza Acquaverde. Una pattuglia dell’Upg, nel frattempo allertata, ha intercettato e bloccato i malviventi in via Cairoli, trovandoli in possesso della somma di 420 euro.

Il denaro è stato restituito alla legittima proprietaria e i due ladri giudicati con rito direttissimo sabato mattina.