Fine settimana di controlli in valle Scrivia, 150 persone fermate

Fra sabato 6 e domenica 7 febbraio 2021 in valle Scrivia è stato effettuato un servizio coordinato in sinergia tra le varie stazioni carabinieri, finalizzato al controllo del territorio, alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con posti di controllo nei centri cittadini e in prossimità dei caselli autostradali.

I carabinieri hanno identificato un centinaio di persone e controllato circa cinquanta automobilisti. Denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 34enne di Savignone, fermato all'uscita del casello autostradale di Busalla, che, sottoposto a etilometro, è risultato avere un tasso alcolico pari a 1,84 grammi/litro, motivo per cui gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo ai fini amministrativi.

Controllati anche tre esercizi pubblici e sanzionato un 41enne per la violazione delle normative vigenti anti contagio da covid-19.