Alcol cinque volte sopra il limite, automobilista denunciata

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire le così dette 'stragi del sabato sera' e reprimere i reati in genere nell'ambito del capoluogo e della provincia, identificando circa 200 persone e controllando un centinaio di veicoli.

Ad Arenzano una 45enne, ubriaca alla guida, è stata arrestata. A Busalla invece un'altra 45enne genovese, gravata da precedenti penali, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito (2,31 g/l).

L'autovettura è stata sequestrata e la patente ritirata.