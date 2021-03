È stata fermata alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 2,56, in un orario in cui è in vigore il coprifuoco.

Per una 36enne bloccata dai carabinieri a Busalla, dunque, è scattato il ritiro della patente con il fermo amministrativo dell’auto.

Alla luce dell’orario in cui è stata fermata, inoltre, i carabinieri hanno staccato anche la sanzione per la violazione del coprifuoco.