Paga 600 euro per ricambi auto visti su internet, truffato

Mercoledì 14 ottobre 2020 due pugliesi di 41 e 53 anni, entrambi gravati da pregiudizi di polizia anche per il reato di truffa, dopo gli accertamenti sono stati denunciati per truffa in concorso.

I due avevano messo in vendita su un sito internet specializzato ricambi per autovetture, per i quali un 80enne di Busalla, dopo averli contattati, ha versato loro la somma di 600 euro, senza vedersi mai consegnare quanto acquistato.