Ragazzo scomparso a Busalla, ricerche in corso tra lago di Busalletta e Sarissola

Ricerche in corso tra Busalla e Sarissola per un ragazzo di 21 anni scomparso nella giornata di venerdì 22 ottobre. Si chiama Jeffry, è originario di Santo Domingo ma è cresciuto in Vallescrivia, prima viveva con la madre ultimamente da solo.

Ieri mattina (venerdì 22 ottobre) alle ore 8.20 è stato visto per l'ultima volta dai guardiani del lago di Busalletta che hanno scambiato con lui qualche parola senza sapere che fosse scomparso già da diverse ore. Il ragazzo, secondo quanto appreso dalla redazione di Genova Today avrebbe chiesto informazioni sul lago e sulle strade per tornare indietro, senza mostrare segnali di preoccupazione o disagio nonostante probabilmente avesse già passato la notte in giro per i boschi. Nel giro di una decina di minuti, arrivata la notizia dell'avvistamento, sono cominciate le ricerche in quella zona, ma del ragazzo nessuna traccia. Indossava un paio di jeans e una giacca nera.

Al lavoro i vigili del fuoco con il reparto volo e l'elicottero, ma anche la squadra cinofili e il posto avanzato di comando mobile che ha passato tutta la notte in prossimità del lago dove il ragazzo è stato visto per l'ultima volta. Impegnati nelle ricerche anche i volontari del soccorso alpino e i carabinieri.

Nel pomeriggio di venerdì c'è stato anche un falso avvistamento nella zona di via alla Vittoria, ma si trattava di un altro ragazzo. Le ricerche sono ripartite nella mattinata di sabato 23 ottobre 2021 anche nella zona di Sarissola. I carabinieri, infatti, hanno ricevuto un segnale dal telefono cellulare (alle ore 16.27 di venerdì) del ragazzo e dall'analisi delle celle hanno individuato un'area in cui cercarlo. Il cellulare, però, dovrebbe essere stato spento poco dopo perché il segnale è stato poi perso.

Per quello che riguarda i vigili del fuoco nella giornata di sabato potrebbero intervenire anche i sommozzatori con un gommone, ipotesi al vaglio per perlustrare il lago in superficie e le calette nascoste dai rami.

Chiunque avesse notizie o avesse avvistato il ragazzo (qui sotto la foto) può chiamare il 112.