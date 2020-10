Crolla albero sulla SS226, strada bloccata: intervento dei vigili del fuoco

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco, che intorno alle 3 sono dovuti intervenire nell’entroterra, tra Busalla e Savignone, a causa di un grosso albero caduto sulla SS226.

L’albero, crollando, ha bloccato interamente la strada, impedendo il passaggio in entrambi i sensi di marcia.

I vigil del fuoco hanno lavorato per circa un’ora per liberare la strada, con i carabinieri presenti per regolare il traffico.