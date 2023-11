Villetta a fuoco, ustionata una donna: intubata e portata in ospedale

Incendio a Busalla in via Bonningher nella frazione di Sarissola, nella serata di martedì 21 novembre 2023. Una donna è rimasta ustionata ed è stata portata in ospedale. Intorno alle ore 21:20 le fiamme sono divampate, per ragioni in via di accertamento, in una stanza di una villetta ed è stato lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busalla con il supporto di quelli della centrale di Genova mentre il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e ambulanze della Croce Bianca Mignenego e Croce Rossa di Ronco Scrivia. Una donna di circa 50 anni è stata soccorsa per le ustioni estese riportate, intubata e trasportata in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

I vigili del fuoco hanno poi domato l'incendio e avviato, insieme alle forze dell'ordine, gli accertamenti sulle cause del rogo.