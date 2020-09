Paura a Busalla, esce fumo dalle finestre: intervengono i Vigili del Fuoco, una persona in ospedale

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti a Busalla, in via Vittorio Veneto, in una palazzina da cui era stato lanciato l'allarme per la fuoriuscita di fumo dalle finestre dell'ultimo piano.

Il residente dell'appartamento - nell'edificio che si trova proprio di fronte al Comune - è stato portato in ospedale per aver respirato fumo. L'uomo aveva già iniziato a spegnere il principio di incendio, e i vigili del fuoco hanno provveduto a finire il lavoro, evacuando i fumi e mettendo in sicurezza l'alloggio. Per fortuna tanta paura ma i danni sono limitati.

In corso di accertamento le cause che hanno portato all'incendio.

Sul posto, presenti anche carabinieri e 118.