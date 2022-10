Incendio in appartamento, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco, poco dopo mezzogiorno di sabato 29 ottobre 2022, per spegnere un incendio divampato in un appartamento a Busalla, in via Martiri di Voltaggio, zona Cascine.

Le fiamme sono state domate intorno alle ore 13, inevitabili i danni all'interno dell'abitazione, sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.

Sul posto è intervenuto anche il 118 con automedica Golf 2 e ambulanze della Croce Verde Busalla e Croce Rossa Rossiglione, fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, due persone sono state comunque portate al San Martino in codice giallo per accertamenti.