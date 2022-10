Incendio in una rsa, muore un anziano

Un anziano è morto nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre 2022 in una Rsa di Busalla in seguito a un incendio avvenuto all'interno di una camera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanza della Croce Verde di Busalla e l'automedica Golf 7. L'uomo però è deceduto.

A Busalla sono quindi intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo i necessari accertamenti e le indagini per ricostruire la dinamica e far luce sull'accaduto e sulle cause del decesso e dell'incendio.