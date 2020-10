Lavoratori in nero e imprenditori fantasma: scoperti cinque “furbetti” del reddito di cittadinanza

Ricevano il reddito di cittadinanza pur lavorando - ovviamente in nero - o registrando entrate da imprenditori che non venivano dichiarate. I militari della Guardia di Finanza di Busalla li hanno denunciati nei giorni scorsi, cinque persone che percepivano i soldi a sostegno in maniera illecita.

I militari sono risaliti all’identità dei cinque incrociando i dati presenti nel database del corpo e avviando un’attività di screening: alcune persone lavoravano in nero, altre erano talmente sconosciute al fisco nonostante la proprietà di immobili e locali commerciali in diverse zone della Liguria.

A tradire questi ultimi sono stati soprattutto i bonifici registrati sui conti correnti per lavori effettuati per ristrutturazioni edilizie. Per usufruire delle agevolazioni statali, infatti, è necessario utilizzare modalità di pagamento tracciabili, e proprio le ricevute dei bonifici hanno consentito ai finanzieri di ricostruire le transazioni degli imprenditori sulla carta nullatenenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo le stime della Guardia di Finanza - che sta ora indagando in modo approfondito sulla situazione reddituale dei denunciati - i cinque, tramite reddito di cittadinanza, sono riusciti a percepire 32.000 euro.