Hashish e marijuana, giovane in manette e Busalla

La scorsa notte i carabinieri della stazione di Busalla, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato un cittadino italiano di 23 anni.

Il giovane è stato trovato in possesso di 47 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e il giovane ristretto presso la propria abitazione in attesa rito direttissimo, in programma questa mattina.