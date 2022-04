Bus per studenti: Regione pronta ad anticipare fondi, ma attende risposta Ministero

Il consigliere regionale del partito Democratico, Pippo Rossetti, ha presentato un'interrogazione sul taglio dei mezzi dedicati agli studenti. "La riduzione del trasporto dedicato agli studenti sta causando problemi di sovraffollamento sui mezzi, durante l'orario di entrata e di uscita da scuola, e attese infinite alle fermate - attacca Rossetti -: nell'entroterra, ad esempio, il taglio sulle linee extraurbane sta producendo grandi disagi, con ragazzi e ragazze costretti ad aspettare anche due ore un mezzo che li riporti a casa dopo l'uscita da scuola".

"È indispensabile - prosegue il consigliere dem - adottare delle soluzioni in grado di andare incontro alle esigenze della scuola e di chi la frequenta, visto che non è possibile chiedere ai presidi di cambiare a fine anno gli orari di ingresso e di uscita scaglionati che sono serviti a scongiurare il prorogarsi della pandemia".

"Per questo - conclude Rossetti - chiediamo alla Giunta se, in attesa dei fondi ministeriali, intende anticipare i fondi che arriveranno dal governo per garantire il servizio anche dopo Pasqua e fino alla fine dell'anno scolastico, visto che la riduzione delle corse ha già portato a queste conseguenze. Un trasporto pubblico adeguato alle esigenze dei ragazzi, soprattutto per chi abita nell'entroterra, che più subisce le conseguenze maggiori di questi tagli, è fondamentale".

La replica dell'assessore Berrino

"La Regione è pronta ad anticipare i fondi necessari ma, come già richiesto a febbraio, vorremmo sapere se, formalmente e in via ufficiale, il Ministero dei Trasporti intende finanziare o meno i mezzi pubblici per i servizi straordinari dedicati agli studenti. Questa certezza ad oggi non c'è ancora per cui noi, responsabilmente, abbiamo garantito i trasporti fino alle vacanze di Pasqua. Spero che Rossetti e il Pd riescano a convincere il Ministro ad accelerare i tempi di una questione che è stata posta dalle Regioni ormai già da due mesi". Così l'assessore ai Trasporti Gianni Berrino sui servizi straordinari dedicato agli studenti.