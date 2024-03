Paura sul bus: sputi e insulti all'autista, poi fuga dopo aver rotto un vetro

Momenti di paura a bordo di un autobus di Amt in viaggio tra Recco e Genova. Un passeggero è salito a bordo con una lattina di birra in mano e ha cominciato a infastidire i passeggeri per poi prendersela con l'autista per lo stile di guida.

Insulti, sputi e colpi al vetro fino a quando non è sceso in una fermata del levante genovese. A questo punto ha sferrato un calcio alla porta dell'autobus, rompendo il vetro.

L'autista ha chiamato il numero di emergenza e il violento è scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per risalire al responsabile dell'aggressione, partendo dalla descrizione fornita.

