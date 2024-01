Amt, Ugl tuona: "Bus che cadono a pezzi, e mancano i ricambi"

Ancora problemi a bordo dei bus Amt. A denunciare la situazione in cui si trovano a lavorare gli autisti è Roberto Piccardo, segretario regionale del sindacato Ugl Fna, attraverso un video in cui si vedono pezzi deteriorati all'interno di un autobus, che rischiano di staccarsi con le vibrazioni prodotte dal mezzo durante il viaggio.

"Queste sono vetture di vent'anni - tuona Piccardo - i nostri operai non hanno i ricambi per ripararle, e quindi nessuna responsabilità da parte degli operai. Mi chiedo come faccia un autista a lavorare per ore con i rumori dati dalle vibrazioni dei vari pezzi che sbattono e se sia sicuro lavorare in queste condizioni. Con che coraggio si può dire a operai e autisti 'tranquilli tra due anni iniziano ad arrivare i mezzi nuovi?'".

Il sindacalista torna anche sulla situazione dei bagni, già denunciata nei giorni scorsi: "Sono in uno stato indecente, dove esistono. I dirigenti dell'azienda dovrebbero uscire dagli uffici e visitare le rimesse, ringraziare gli operai che lavorano in certe condizioni e senza ricambi, invece arrivano solo sanzioni disciplinari. Quando poi un mezzo perde olio o gasolio, perché purtroppo visto lo stato e l'età dei mezzi succede, i dipendenti vengono lasciati soli, con le patenti sospese. Come sindacato abbiamo impugnato una sanzione fatta a un associato, non è possibile lavorare così".

