Bus perde olio sulla strada per diversi km, la polizia locale: "Attenzione"

Messaggio di allerta della polizia locale poco dopo le 6 del mattino a causa di un bus Amt che ha perso sostanza oleosa sull'asfalto da via Cantore (altezza via Dino Col) fino all'incrocio tra via Gramsci e via delle Fontane.

Sul posto una squadra della polizia locale per ripristinare la situazione e dirigere il traffico.

Sempre la locale, nel frattempo, ha emesso un avviso sul suo canale Telegram in cui invita i cittadini a prestare attenzione nel tratto interessato.

La bonifica della strada è infine terminata intorno alle 8,30.