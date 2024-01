Patente tolta all'autista del bus che perde olio, il giudice sospende il provvedimento

"Soluzione positiva per il collega multato per la presunta perdita di gasolio da un bus in viaggio a Sestri Ponente, con conseguente incidente stradale con ferito". Lo comunica Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna che aveva denunciato l'episodio nei giorni scorsi.

"Gli era stata sospesa la patente per due mesi a causa della caduta di un motociclista su una chiazza di gasolio - spiega ancora Piccardo - i nostri legali hanno fatto ricorso e ci hanno dato la buona notizia: il giudice ha sospeso il provvedimento della prefettura ordinando la restituzione della patente. Nel frattempo altri due colleghi sono stati multati per perdita gasolio e olio. Per i nostri associati continueremo a ricorrere ai giudici, non accettiamo che i conducenti abbiano la responsabilità dello stato della manutenzione".

"Tutte queste responsabilità - conclude il segretario regionale di Ugl Fna, peraltro non pagate, hanno fatto sì che sempre meno persone pensino di entrare in aziende di trasporto. Altra cosa che non abbiamo apprezzato sono i corsi finanziati dalla Regione per consentire a poche unità di usufruire di una via preferenziale per entrare in azienda con patente pagata, peraltro con garanzia di assunzioni per molti di loro. Tutti dovrebbero avere le stesse possibilità e auspichiamo che questo precedente non si verifichi nuovamente".

