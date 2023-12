Bus perde gasolio, patente sospesa all'autista

"Sicuramente non lasceremo solo il collega". Così il segretario Ugl Fna, Roberto Piccardo, a proposito dell'autista a cui è stata sospesa la patente dopo che la vettura che stava guidando ha perso sostanza oleosa lungo la strada, con conseguente incidente stradale con ferito.

Il codice della strada dice che, quando da un'infrazione derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi; quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

"Il punto è che quando qualcuno si fa male - spiega Piccardo -, scivolando su sostanze oleose o gasolio, arriva sospensione della patente per il conducente, che non ha alcuna responsabilità. Non essendo suo il mezzo, non è di sua competenza la manutenzione. Ora è successo a un nostro iscritto e finalmente possiamo intervenire, abbiamo già contattato i nostri legali perché la cosa è inaccettabile, abbiamo chiesto ad Amt se vorrà farsi carico del ricorso e stiamo attendendo risposte da 12 giorni".

Episodio analogo è accaduto giorni fa in via Maritano, quando un bus ha perso gasolio e all'autista è stata sospesa la patente. "Ieri sulla linea del 270 c'era presenza di gasolio a terra - spiega il sindacalista - e sono state avviate verifiche per capire quale bus fosse colpevole. Poi a questi stessi colleghi l'azienda si permette di chiedere altri sacrifici per coprire il servizio".

"Ci si fa belli a scrivere di intensificazione del servizio di sera per il capodanno - prosegue Piccardo -, sono fatti in straordinario dagli autisti, gli stessi che vengono perseguitati da sanzioni disciplinari per cavolate. Lavoratori chiamati sempre a sopperire a mancanze di ogni tipo, chiamati a lavorare in situazioni di sofferenza per la città, vedi covid, crollo Morandi, e la riconoscenza è la persecuzione di atti disciplinari assurdi".

"Poi ottima la notizia dell'acquisizione dell'area ex Guglielmetti - conclude il sindacalista -, sicuramente sarà una soluzione ottimale. Il problema è spiegarlo ai colleghi, che continueranno a lavorare in condizioni disastrose per almeno due anni, quelle persone che patiscono il disagio. Operai che operano senza pezzi di ricambi, senza attrezzatura e in sofferenza numerica. Autisti che quotidianamente guidano vetture vecchie che perdono i pezzi. Non parliamo dei servizi igienici improponibili".