Terrore sul bus: vetro rotto, proposte sessuali e minacce con una bottiglia

Intorno alle ore 21 di sabato 23 settembre, in via Buranello, sono intervenute le forze dell'ordine a bordo di un bus della linea 9 diretto a Pontedecimo. Un uomo originario del Nordafrica ha cominciato a dare in escandescenza e a fare proposte a sfondo sessuale a una passeggera. Poi ha seminato il panico rompendo il vetro dell'autista e minacciando i presenti impugnando una bottiglia, urlando che l'avrebbe rotta per utilizzarla come arma. Intorno alle ore 2:30 di domenica 24 settembre, invece, sulla linea N2 in direzione Voltri, alcuni ragazzi stranieri hanno cominciato a disturbare i passeggeri litigando tra loro. Nel parapiglia hanno rotto due vetri, una porta posteriore e uno laterale (nella foto).

"Non è possibile continuare così - tuona Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna - servono fatti e prese di posizioni serie. È troppo facile assumersi impegni sulla carta per poi non mantenerli. Siamo difronte a una piaga sociale. Una situazione che, guardando gli episodi di violenza in città, sembra destinata a peggiorare. Servono posti guida chiusi come sui treni, per garantire la sicurezza del conducente e per permettergli di chiedere i soccorsi in tutta sicurezza. Servono anche controlli continui sui bus".

"Amt non riesce a sistemare il chiosco a Brignole - sostiene Piccardo - che a ogni pioggia si allaga pericolosamente. Ora vediamo in quanti mesi saranno funzionanti tutti i riscaldamenti sui mezzi, altra barzelletta ai danni degli autisti. Questo stato di cose non è tollerabile, i dirigenti non si impegnano per risolvere i problemi dei dipendenti, tanto in prima linea ci sono i lavoratori. Dovrebbero rendersi conto che occupano quelle poltrone grazie al lavoro di chi rischia sulla strada. In occasione di manifestazioni come il salone nautico o similari, oppure quando si spostano personalità politiche - prosegue il segretario di Ugl Fna - si vedono dispiegamenti di forze dell'ordine per i servizi d'ordine o di sicurezza, in questi casi le risorse vengono trovate. Quello che avviene a bordo dovrebbe avere la stessa rilevanza. Annuncio - conclude - che a breve ci sarà un nuovo sciopero. Invito i colleghi ad aderire ancor più numerosi dell'altra volta, uniti risolveremo i problemi. Non mi piace minimizzare e nascondere i problemi, li denuncio perché noi facciamo sindacato di strada, sempre in mezzo ai lavoratori".