Assalto ai bus notturni, sfiorata la rissa: decine di giovani restano a terra

Spintoni per tentare di salire su uno degli ultimi bus prima dello stop notturno e passeggeri lasciati a terra. È successo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre 2023. A denunciare l'accaduto è il sindacato Cub Trasporti.

"Ieri sera, come di consueto, siamo andati a monitorare la linea 1 - racconta Luca Arduini -, oramai osservata speciale delle linee urbane. Il tragitto da Dinegro a Voltri, nonostante l'affluenza di numerosi passeggeri, è stato tranquillo e senza intoppi ma comunque siamo arrivati in ritardo al capolinea perché i cartellini sono troppo tirati".

"Ripartiti da Voltri - prosegue il sindacalista - abbiamo viaggiato relativamente bene, purché sempre in leggero ritardo, finché non siamo giunti alla Fiumara: lì, ad aspettare il bus, ci saranno stati a occhio circa 200 ragazzi, che probabilmente non sono riusciti a salire sul bus precedente e hanno preso d'assalto il nostro e quello successivo, che ci ha raggiunto a causa del ritardo accumulato".

"Dopo qualche minuto di tensione e qualche spintone tra i ragazzi, che volevano salire a forza - prosegue Arduini -, siamo riusciti a ripartire dalla Fiumara, lasciando a terra decine di passeggeri. Questi episodi si ripetono ogni fine settimana, mettendo in seria difficoltà i colleghi, che sono lasciati soli dall'azienda, dal Comune e dalla Regione, a gestire queste situazioni, che spesso sfociano in risse e danneggiamenti ai bus, come effettivamente è accaduto questa notte proprio sulla linea 1.

"Noi per la millesima volta - conclude - chiediamo ad Amt, ma soprattutto alla politica, di porre rimedio immediatamente a questa problematica. Caro sindaco Bucci, ci meravigliamo del fatto che lei abbia intenzione di portare Genova ai livelli delle altre città europee, e continui imperterrito a non muovere un dito per sistemare una volta per tutte i problemi del trasporto pubblico di questa città. Il suo operato e quello dell'attuale dirigenza Amt, sono in netto contrasto con quello che propagandate su tv e giornali. State giocando col fuoco. E di solito ci si brucia".